Gastrosuisse kritisiert den Bundesrat scharf 20min/Salvatore Iuliano

Darum gehts Der Bundesrat hat Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt.

Kinos und Fitnesscenter freuen sich darauf, Besucher empfangen zu können.

Sie befürchten aber, dass die Massnahmen den Betrieb unrentabel machen.

Der Gewerbe- und der Gastro-Verband drängen auf Tempo bei den Lockerungen.

Obwohl der Bundesrat am Freitag vor einer dritten Welle warnte, hat er Lockerungsschritte in Aussicht gestellt. Wenn es die epidemiologische Lage zulässt, könnten ab 22. März wieder Veranstaltungen mit Publikum unter Einschränkungen möglich sein. Die definitive Entscheidung fällt am 19. März.

So könnten sich schon bald wieder bis zu 150 Personen an Open-Air-Konzerten treffen. In Innenräumen, etwa im Kinosaal, dürften maximal 50 Leute rein. Es gilt zudem eine Sitzpflicht und die Maske muss immer getragen werden. Snacks wie Popcorn im Kino sind auch verboten (siehe Box).

Veranstaltungen mit Publikum: draussen mit 150, drinnen mit 50 Personen Neu sollen Veranstaltungen mit Publikum unter Einschränkungen wieder möglich sein. Die maximale Anzahl der Besucherinnen und Besucher ist beschränkt auf 150 Personen draussen – etwa für Fussballspiele oder Open-Air-Konzerte – und 50 Personen drinnen – etwa für Kinos, Theater oder Konzerte. Zusätzlich gilt eine Beschränkung auf maximal ein Drittel der Kapazität des Veranstaltungsorts. Es gilt eine Sitzpflicht und die Maske muss immer getragen werden. Zwischen den Besucherinnen und Besuchern muss jeweils ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten oder ein Sitz freigelassen werden. Konsumation ist verboten und von Pausen ist abzusehen.

Kinos und Konzertveranstalter warnen vor unrentablem Betrieb

Die Kinobranche zeigt sich zufrieden, dass sie schon bald wieder Besucher empfangen kann, wie René Gerber zu 20 Minuten sagt. Der Generalsekretär des Branchenverbands Procinema zeigt sich aber besorgt, dass mit den Beschränkungen kein kostendeckender Betrieb der Kinos mehr möglich sei. Die Kinos seien deshalb auf die bisherigen Unterstützungsmassnahmen angewiesen, so Gerber.

Auch Konzertveranstalter und Theater sehen nun wieder «Licht am Ende des Tunnels», wie Rosmarie Quadranti, Präsidentin vom Kulturdachverband Cultura sagt. Sie relativiert allerdings: «Ein Theater lässt sich nicht auf Knopfdruck öffnen.» Zuerst brauche es wochenlange Proben, was derzeit oft unmöglich sei.

Quadranti bedauert die weiteren Einschränkungen. «Den grossen Kulturhäusern hilft es nicht, wenn sie maximal 50 Leute begrüssen können. Das Zürcher Opernhaus rentiert mit 50 Gästen nicht. Aber es ist schön, wenn sie den Menschen mit kleinen Aufführungen ein Stück Kultur geben», so Quadranti.

Sie hätte sich gewünscht, dass der Bundesrat ein Drittel der maximalen Besucherkapazität zulässt. Deshalb fordert sie, dass die Unterstützungsmassnahmen auch bei einer Teilöffnung weiter laufen. Zudem brauche es einen Schutzschirm für die Grossveranstalter, damit sie Planungssicherheit hätten. Darüber entscheidet zurzeit das Parlament.

Opernhaus zeigt Premiere für 50 Leute und als Stream

Das Opernhaus Zürich hat eine schrittweise Öffnung vorbereitet, heisst es in einer Mitteilung. So gebe es ein Programm für 50 Zuschauer und Zuschauerinnen mit der Premiere von «Hoffmanns Erzählungen». Diese wird es auch als Stream geben. Grosse Opern- und Ballettproduktionen könne das Opernhaus aber wegen der geringen Zuschauerzahl nicht anbieten. Das reguläre Programm sagte es deshalb bis Ende April ab.

Der Verband der Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter «begrüsst die Teilöffnung sehr», wie Verbandspräsident Claude Ammann zu 20 Minuten sagt. «Wir sind froh, dass wir unserer Kundschaft bald wieder Gesundheit vermitteln können», so Ammann. Allerdings werde er nicht aktiv, solange der Entscheid nicht definitiv ist. «Es gibt noch viele offene Fragen. Erst wenn ich weiss, was wirklich die Spielregeln des Bundes sind, kann ich meine Mitarbeitenden wieder ins Fitnesscenter holen», so Ammann.

Deutliche Kritik vom Gewerbe- und Gastroverband

Auch der Gewerbeverband begrüsst einen möglichen Öffnungsschritt, drängt aber auf Tempo. Mit flächendeckenden Tests sei eine vollständige Öffnung der Wirtschaft möglich: «Das Vorgehen des Bundesrats ist viel zu zögerlich und nach wie vor ohne Perspektive. Der Gewerbeverband fordert das sofortige Ende des Lockdowns», heisst es in einer Mitteilung.

Ähnlich tönt es beim Branchenverband Gastrosuisse. Die Restaurants werden weiterhin zu bleiben. Allenfalls könnte der Bundesrat entscheiden, Aussenbereiche zu öffnen. Das bringt Casimir Platzer, Präsident des Branchenverbandes Gastro Suisse, in Rage. «Das ist absolut unverständlich. Der Bundesrat ignoriert die Fakten und die Bevölkerung», sagt er.