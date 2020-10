Chur GR : Fitnesscenter wirbt mit Spruch «Mach dich immun» für ein Probe-Abo

Ein Fitnesscenter liess in Chur Plakate mit dem Slogan «Mach dich immun! Mit Muskeltraining» aufstellen. So will das Zentrum neue Kunden gewinnen. Ein PR-Experte spricht von Effekthascherei, lobt die Wortwahl aber auch.