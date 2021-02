«Wir fühlen uns von den Politikern und den Kantonen verlassen, welche uns in den Abgrund laufen lassen.»

Der Bundesrat hat am Mittwoch entschieden, dass Fitnesscenter weiterhin geschlossen bleiben müssen.

Der Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, die Corona-Massnahmen auf Anfang März zu lockern . Läden, Museen und Bibliotheken dürfen wieder öffnen. Auch Sportanlagen im Freien – Tennisplätze oder Fussballfelder zum Beispiel – öffnen wieder.

Fitnesscenter aber bleiben geschlossen. «Viele meiner Kollegen haben gehofft, dass sie ihre Fitnesscenter demnächst wieder öffnen dürfen. Die Verlängerung des Lockdowns ist für viele der Todesstoss », sagt Claude Ammann, Präsident des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verbands SFGV. Er ist enttäuscht von Bund und Kantonen: «Wir fühlen uns von den Politikern und den Kantonen verlassen, welche uns in den Abgrund laufen lassen.»

Deshalb macht der Fitnesscenter-Verband jetzt Druck. Wie SRF berichtet, will er den Bund auf Schadenersatz verklagen. Urs Saxer, Anwalt und Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, bestätigt, dass eine solche Klage in Vorbereitung ist: «Das ist der einzige Weg, mit welchem allfällige Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können.» Schon im Januar stellte der Fitnessverband eine solche Klage in Aussicht.