Klarer Aufwärtstrend - Fitnesslevel an Aushebung steigt, Frauen besser in Form als Männer

Die jungen erwachsenen Schweizerinnen und Schweizer sind offenbar wieder in besserer Form als in den vergangen Jahren. Dies belegen die Daten des Fitnesstest Armee FTA der Schweizer Armee.

Der stellvertretende Direktor der Eidgenössischen Hochschule für Sport Magglingen EHSM, Thomas Wyss, meint zu den aktuellen Daten: «Mich freut, dass wir in der Schweiz den Trend der über die Jahre sinkenden Fitness, der in vielen Ländern bei jungen Leuten beobachtet wurde, nicht mehr sehen, sondern sogar einen möglichen Trend zum Wiederanstieg im Fitnesslevel der jungen Leute feststellen. Beim Anteil an Trainierten und bei der Ausdauerleistungsfähigkeit sind die Zahlen seit ein paar Jahren erfreulicherweise wieder am Steigen.»