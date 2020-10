«Sport ist Menschenrecht»Fitnessstudio-Betreiber rufen zu illegaler Demo auf Bundesplatz auf

Mehrere Kantone haben bereits Kontakt- und Teamsportarten wie Fussball verboten und auch Fitnesscenter geschlossen, etwa der Kanton Bern. Der Bundesrat plant gemäss Medienberichten, am Mittwoch Kontaktsportarten in den unteren Ligen schweizweit zu verbieten, nachdem die Corona-Fallzahlen zuletzt explodiert waren.

In Corona-skeptischen Gruppen auf Telegram und in sozialen Netzwerken kursiert nun ein Aufruf zu einer Demonstration auf dem Bundesplatz in Bern am kommenden Samstag, der rege geteilt wird. «Sportler gemeinsam gegen die rechtswidrige Corona-Diktatur», heisst es auf dem Flyer. Gefordert wird die «Öffnung aller Sportanlagen», da das Einschränken von Sport und Bewegung gegen die Menschenrechte verstosse.