Mitglieder fühlen sich abgezockt - Fitnessstudio geht Konkurs – Verträge laufen trotzdem weiter

Das Hotshape Ladies Fitnesscenter bot EMS-Trainings für Frauen an. Doch seit Anfang Jahres ist da der Wurm drin. Der Standort in St. Gallen machte nach dem Lockdown im April gar nicht mehr auf und verwies an die anderen Standorte in Eschen(LI), Schaan(LI) oder Zürich. Diese sind jedoch mittlerweile auch geschlossen und das Unternehmen meldete Konkurs an. Die Verträge laufen aber weiter und die Kundinnen bekommen laufend Mahnungen zu offenen Rechnungen ohne die Möglichkeit den Vertrag zu kündigen. Der Inhaber Mario Weithaler und seine Frau sind untergetaucht.