Five Guys will in der Deutschschweiz durchstarten

Die US-Burger-Bude Five Guys ist in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und sogar in der Westschweiz in Genf und Lausanne präsent. Über 1700 Filialen gibt es von der Fast-Food-Kette weltweit und demnächst soll auch eine in der Deutschschweiz eröffnen, wie die Zeitungen der CH Media schreiben.

Five Guys in Graubünden

Die Burger-Bude plane die Premiere in der Deutschschweiz Anfang 2024 im Bündner Fashion Outlet in Landquart. Ein Franchisenehmer wird die Filiale betreiben, wie es auf Anfrage beim Outlet heisst. Bei diesem Standort bleibts wohl nicht. Bei der Eröffnung in Genf vor fünf Jahren machte ein Sprecher keinen Hehl daraus, dass auch Zürich im Fokus ist.

Die Konkurrenz schläft aber nicht. Neben McDonald’s, Burger King und Schweizer Ketten wie Burgermeister und Holy Cow soll noch im Dezember die erste Filiale der Burger-Bude Carl’s Jr. in Schaffhausen eröffnen. Weitere Standorte dürften folgen.

Das ist Five Guys

Five Guys ist ein Familienunternehmen, Janie und Jerry Murrell gründeten das erste Restaurant im Jahr 1986 im US-Bundesstaat Virginia, der Name entstand dadurch, dass die beiden fünf Söhne haben, die mittlerweile alle im Unternehmen mitarbeiten.

Die Filialen sehen aus wie Diner der 50er-Jahre. Die Kette will mit frischen Zutaten überzeugen. Bekannt ist die Marke auch wegen Barack Obama, der dort schon mehrmals essen ging.

Das gibt es zu essen

Das Angebot von Five Guys beschränkt sich auf Burger und Pommes, Hotdogs und Sandwiches. Zu trinken gibt es Milkshakes und Softdrinks. Die Burger werden klassisch in Alufolie verpackt. Die Preise sind im Vergleich zu McDonald’s oder Burger King hoch. Ein Cheeseburger kostet in der Westschweiz 17 Franken.

Eine grosse Portion Pommes kostet neun Franken. Das «Time Magazine» setzte vor sechs Jahren eine Portion Five-Guys-Pommes aufgrund ihres hohen Energiegehalts in die Top 10 der ungesündesten Fast-Food-Gerichte.

Das sagen die Konsumenten

In den Rankings der beliebtesten Fast-Food-Restaurants taucht Five Guys selten auf, das Wirtschafts-Newsportal «Business Insider» platziert die Kette auf Rang 22 von 25. Die Rezensionen von Five Guys in der Westschweiz bei Google bewegen sich zwischen 3,2 und 3,9 Sternen.

Das sagt der Experte

Die Burger von Five Guys sind eine andere Kategorie als McDonald's oder Burger King, wie Gastro-Experte Peter Herzog von HC Hospitality Consulting zu 20 Minuten sagt. Sie seien auf einem höheren Niveau, vergleichbar mit Carl's Jr., Black Tap oder Schweizer Burger-Ketten wie Holy Cow, Butcher und Burgermeister.

Es sei zwar schön, dass das Angebot wächst, allerdings habe die Schweiz nicht darauf gewartet. Herzog räumt Five Guys wenig Chancen ein. «Kaum jemand kennt sie und McDonald's und Burger King machen 95 Prozent des Marktes in der Schweiz aus. Die powern die Konkurrenz weg. Eine neue Kette müsste Vollgas geben», so Herzog.

Es bräuchte mindestens 20 Standorte in der Schweiz, um das Volumen für gute Preisverhandlungen mit Lieferanten zu haben und um die Fixkosten etwa für Marketing- und Immobilienmitarbeiter decken zu können. «Five Guys ist jetzt schon fünf Jahre in der Westschweiz und hat erst drei Standorte, das dauert zu lange», sagt Herzog.

Ein schlechtes Zeichen sei auch, dass Five Guys für den Start in der Deutschschweiz als Standort das Outlet in Landquart auswählt. «Da gehen die Leute hin, um Kleider zu kaufen und nicht für die Burger», so Herzog.