Kein neuer Digtial-Gigant : Five9-Aktionäre lassen Zooms Übernahmeversuch platzen

Zooms Expansionspläne im Bereich der webbasierten Kommunikationsplattform sind gescheitert. Weil ihr Aktienkurs fiel, liessen die Aktionäre von Five9 den Deal platzen.

Als Zoom im Sommer ankündigte, seinen bisher grössten Zukauf nur mit eigenen Aktien zu bezahlen, sah es nach einem cleveren Weg aus, vom Kursanstieg in der Pandemie zu profitieren. Doch seitdem sackte die Aktie ab. Nun ist der Deal geplatzt.

Doch der Wert der Zoom-Aktien sank seit Juli um einen Viertel, was nun dazu führt, dass die Aktionäre von Five9 den Deal platzen lassen.

Die Pläne von Zoom, sich mit einem Milliarden-Zukauf schneller im Call-Center-Geschäft zu etablieren, sind gescheitert. Die Aktionäre der Firma Five9, die Zoom schlucken wollte, lehnten den Deal ab, wie die Unternehmen in der Nacht zum Freitag mitteilten. Deswegen wurde die Kaufvereinbarung aufgelöst.

Zoom hatte die Übernahme von Five9 im Juli angekündigt und wollte seine in der Pandemie gestiegenen Aktien als Währung nutzen, um den damals angegebenen Kaufpreis von 14,7 Milliarden Dollar (13,7 Milliarden Franken) zu zahlen. Allerdings fiel der Kurs der Zoom-Papiere seitdem um mehr als ein Viertel – von rund 362 auf zuletzt gut 261,50 Dollar. Damit wurde der Deal für die Aktionäre von Five9 weniger lukrativ, auch wenn ihre Firma in der Zeit an der Börse auch rund ein Zehntel ihres Wert verlor.