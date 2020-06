Weekend-Ausflugstipp

Fjord im Saanenland

Wieso am nächsten Wochenende nicht mal das Norwegen der Schweiz erkunden? Eine Wanderung vom fjordähnlichen Arnensee auf die vordere Wallig verbindet Luxus mit Fernsichten und hält fit.

Die Route

Startpunkt ist der Arnensee bei Gstaad. Zuerst gehts flach entlang des spiegelglatten Sees bis dort, wo der Tschärzisbach in den See mündet. Anschliessend steigts an zum Oberen Stuedeli, weiter zum Blatti und schliesslich zum gleichnamigen Pass auf 1905 Metern über Meer. Die 400 Meter Höhendifferenz gehen ganz schön in die Beine. Aber der Panoramablick vom Diableretsmassiv bis zum Wildhorn lohnt die Mühen alleweil. Ab dann an gehts nur noch bergab. Die gut 175 Meter Höhendifferenz hinunter über Alp Topfelsberg fühlen sich bedeutend besser an. Und schon taucht das Tagesziel am Horizont auf: die Walighütte, die kleine Schwester vom grossen Gstaad Palace.