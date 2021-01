Am 13. Januar lancierte Sonos Radio HD eine Serie neuer kuratierter Sendungen. Der erste im Bunde der neuen Musikstar-Hosts war 90s-R’n’B-Ikone D’Angelo, hier zu hören in einer anderer Sonos-Show, «Radio Hour».

Audio-Formate wie Podcasts und Online-Radio erlebten in den letzten Jahren einen Boom.

2020 war ein gutes Jahr für Audio-Fans. Besonders Online-Radio war gefragt wie nie. In den weltweiten Lockdowns suchten Menschen Halt bei Lieblingsmoderatoren und täglichen Shows, in Grossbritannien etwa verzeichneten einzelne Web-Radios einen Aufschwung bis zu 75 Prozent.

Die Verbreitung neuer Audio-Angebote aus dem Internet ist nicht zuletzt auf zunehmende Integration in qualitativ hochwertige Lautsprecher zurückzuführen. Eine Entwicklung, die im letzten Jahr rasant an Fahrt gewann, sind inhouse entwickelte Radioprogramme der grossen Marken.

Sonos war schneller als Apple

In einem neuen Bestreben lancierte der Elektronikanbieter im November Radio in HD-Qualität. In den USA und Grossbritannien ist das Angebot bereits verfügbar, die Schweiz soll im Frühling nachziehen.