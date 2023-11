FKK, Party und Metal: 3 verrückte Kreuzfahrten

Ich bevorzuge kleinere und exklusivere Schiffe, die an unbekannteren Destinationen anlegen.

Ich mag riesige Schiffe – da läuft immer etwas. Ich bevorzuge kleinere und exklusivere Schiffe, die an unbekannteren Destinationen anlegen. Flusskreuzfahrten sind genau mein Ding. Expeditionskreuzfahrten, wie zum Beispiel zur Antarktis, finde ich extrem spannend. Etwas anderes. Kreuzfahrten sind gar nichts für mich!

1. FKK-Kreuzfahrt für Freiheitsliebende

Auf den Schiffen von Bare Necessities kannst du die Kleider getrost in der Kabine oder gar im Koffer lassen – denn Nacktheit ist an Bord durchaus erwünscht. Ob Sonnenbaden, Schwimmen oder gemütliches Anstossen bei Sonnenuntergang: Die FKK-Schiffe sind ein Ort für Gleichgesinnte. Besonders beliebt sind die jährlich organisierten Kreuzfahrten namens Big Nude Boat (auf Deutsch: grosses, nacktes Schiff) in der Karibik.