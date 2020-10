So sieht das Flackern beim Bahnhof in Frauenfeld aus.

Am Bahnhof Frauenfeld flackert das Licht in einer Unterführung.

In einer Unterführung beim Bahnhof in Frauenfeld ist einem Mann ein flackerndes Licht aufgefallen. Er hat ein Video davon in lokalen Gruppen auf Facebook gepostet. Dazu meinte der Mann, er habe das Licht um drei Uhr morgens entdeckt. Zum Stromsparen könne das Flackern wohl kaum sein.

Verantwortlich für die Lichtanlage bei der Unterführung sind die technischen Betriebe in Frauenfeld, Thurplus. «Einige Anlagen der SBB werden von uns unterhalten, so auch diese Lichtanlage», sagt Peter Wieland, Geschäftsleiter von Thurplus. Dass die Leuchten flackern, sei ein Zeichen dafür, dass man sie austauschen müsse. «Wir sind darauf angewiesen, dass Störungen möglichst schnell bei uns gemeldet werden», so Wieland. Die Leuchten werden, gemäss Thurplus, voraussichtlich am Mittwochabend ersetzt. Davon erfahren habe man erst durch die Nachfrage zum Video.