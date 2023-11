Fläsch: Schwerer Unfall bei Geburtstagsfeier – Seilbahnrad trifft Männer

In der Nacht auf Sonntag kam es in Fläsch GR zu einem Unfall bei einer Geburtstagsfeier. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach Mitternacht in der alten Seilbahnstation Fläscherberg, die als Event-Lokalität gemietet werden kann. Drei Gäste der Geburtstagsgesellschaft hängten sich aus Spass ans Umlenkrad der alten Seilbahn, welches zur Dekoration vor Ort in einer Höhe von drei Metern belassen wurde.