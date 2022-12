Bern: Muss der Tierpark jetzt seine Flamingos aufgeben?

Hoffen auf die Impfung

Vogelgrippe-Fall im Tierpark Bern

Im vergangenen Februar erkrankte erstmals ein Vogel im Tierpark Bern an der Vogelgrippe. Es traf einen Krauskopfpelikan , der schwer krank erlöst werden musste. Laut UHU war die Infektionsquelle höchstwahrscheinlich ein in der Anlage tot aufgefundener Graureiher, der frei lebte. Das Tierparkteam verhinderte in Zusammenarbeit mit Bund und Kanton sowie dank dem Austausch mit wissenschaftlichen Institutionen die Ausbreitung der Vogelgrippe im Tierpark. Es blieb bei dem einen Fall. Die Massnahmen, welche der Bund nun verordnet hat, gelten voraussichtlich bis zum 15. Februar 2023.

Momentan werde jedoch an einem Impfstoff gearbeitet, welcher diese wichtige Unterscheidung der Antikörper ermöglicht. Er ist in der Schweiz noch nicht zugelassen. Die Tests an Hühnern waren jedoch bisher sehr erfolgreich. «Ein Huhn ist aber kein Pelikan und ein Pelikan kein Flamingo», so von Houwald. In enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Virologie und Immunologie schaut der Tierpark Bern, ob die Zoovögel auch so positiv wie die Hühner auf den Impfstoff reagieren. «Wenn das so klappt, dann wäre das eine ganz einfache Lösung», sagt die Direktorin.