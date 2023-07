Kanarische Inseln: «Flammen ausser Kontrolle» – hunderte Menschen müssen Häuser verlassen

Winde erschweren Brandbekämpfung

«Mit den Ressourcen, die wir einsetzen, hoffen wir, dass wir das Feuer heute kontrollieren können, aber die Winde drehen sich», sagte Clavijo. die Flamme seien derzeit «ausser Kontrolle». Es würden mehr böige Winde erwartet, in Kombination mit der Trockenheit des Geländes und einem Mangel an Niederschlägen sei die Situation «kompliziert». Das Feuer befand sich den Angaben zufolge auf der Westseite La Palmas in einem hügeligen und bewaldeten Gebiet, in dem sich viele Häuser befinden. Von dem Vulkanausbruch 2021 direkt betroffen war dieses Gebiet nicht.