Bischofszell TG: Flammen schiessen aus dem Fenster – Brand in Einfamilienhaus ausgebrochen

In Bischofszell steht am Montagmorgen ein Einfamilienhaus in Flammen.

In Bischofszell steigen am Montagmorgen Rauchwolken in den Himmel. In einem Einfamilienhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Wie auf Aufnahmen zu sehen ist, ist der Brand offenbar im zweiten Stock des Hauses ausgebrochen.



Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt auf Anfrage, dass die Meldung zum Brand um 6.30 Uhr eingegangen ist. Der Einsatz laufe zurzeit noch. Angaben über Verletzte können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei will zu einem späteren Zeitpunkt weiter informieren.



