Zwingen BL : Flammen schiessen aus Gebäude – Feuerwehr rückt mit Grossaufgebot aus

In Zwingen BL ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Der Feuerwehreinsatz läuft aktuell.

In Zwingen ist es am Dienstagmorgen zu einem Grossbrand gekommen.

In Zwingen findet am Dienstagmorgen ein Grosseinsatz der Feuerwehr statt. Wie Aufnahmen eines News-Scouts zeigen, steht offenbar ein Dachstock eines Gebäudes in Brand.