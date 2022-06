Grindelwald BE: Scheune und Garage brennen komplett nieder

Grossbrand in Grindelwald BE.

In Grindelwald im Kanton Bern geriet am frühen Samstagmorgen kurz vor fünf Uhr eine Scheune in Vollbrand. Wie Bilder eines News-Scouts zeigen, stieg dicker schwarzer Rauch in den Himmel. Die Flammen waren weithin sichtbar. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stand eine Scheune mit einer Garage und einem Ökonomieteil in Vollbrand, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.