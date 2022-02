Thal SG : Flammen schiessen aus Wohnung – Bewohner reagiert nicht auf Rufe der Polizei

Die Polizei konnte aus Rauch und Flammen einen 58-jährigen Mann retten. Er und eine 39-jährige Frau wurden in ein Spital gebracht, das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar.

Am Donnerstagmorgen ist in einer Wohnung in Thal SG ein Brand ausgebrochen. Als die Polizei gegen zehn Uhr beim Wohnhaus eintraf, traten bereits Flammen aus einem Fenster.