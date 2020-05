Aktualisiert 04.05.2020 06:27

Zürich

Flammen schlagen aus Dachstock

Im Zürcher Kreis 10 ist am Sonntagabend ein Dachstock eines Hauses in Vollbrand geraten. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Am Sonntagabend stand der Dachstock eine Hauses im Zürcher Kreis 10 in Vollbrand.

Am Sonntagabend hat sich in einem Mehrfamilienhaus im Kreis 10 in Zürich ein Dachstockbrand ereignet. Verletzt wurde dabei niemand, teilte Schutz & Rettung Zürich am Montagmorgen in einer Medieninformation mit.



Die Einsatzkräfte haben den Brand zudem schnell löschen können, hiess es weiter im Communiqué. Der Einsatz habe bis spät in die Nacht gedauert. Der Dachbereich des alten Gebäudes sei obendrein stark in Mitleidenschaft gezogen worden und aufgrund des heruntergefallenen Brandschuttes sei die Statik des Gebäudes gefährdet.



Das Gebäude ist laut den Angaben bis auf Weiteres unbewohnbar. Warum der Brand im Dachstock ausgebrochen ist, werde derzeit vom Brandermittlungsdienst der Polizei abgeklärt, hiess es.