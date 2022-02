Brandursache unklar : Flammen schossen aus einer Wohnung im Zürcher Kreis 4

In Zürich kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand. Polizei und Feuerwehr standen im Einsatz.

Brand in Zürich im Kreis 4.

Mehrere News-Scouts meldeten am Donnerstagnachmittag, dass es an der Kernstrasse im Zürcher Kreis 4 brenne. Wie Bilder und Videos zeigten, schossen Flammen aus einer Wohnung im zweiten Stock. Die Polizei bestätigte auf Anfrage einen Einsatz wegen eines Brandes. Weitere Informationen gab sie noch nicht. Wie Urs Eberle von Schutz und Rettung Zürich sagt, konnten sich die Bewohner selbst in Sicherheit bringen. «Der Brand war schnell unter Kontrolle. Zurzeit suchen wir noch nach Glutnestern.» Es habe keine Verletzten gegeben.