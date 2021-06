Breitenbach SO - Flammen steigen aus Wohnung in Geschäftsgebäude auf

Wohnungsbrand in Breitenbach

Im solothurnischen Breitenbach ist am frühen Montagmorgen ein Feuer in einer Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Darin befinden sich auch Räumlichkeiten eines Grosshändlers. Mehrere News-Scouts berichten von einer starken Rauchentwicklung und emporsteigenden Flammen.