In den neuen Flaschen von Heinz ist weniger drin.

Sie steht fast in jedem Kühlschrank im Land: die Ketchup-Flasche. Was den Fans der roten Sauce vermutlich noch nicht aufgefallen ist – Heinz hat die Ketchup-Flaschen kleiner gemacht. Gleichzeitig sind sie teurer geworden.

Das Unternehmen The Kraft Heinz Company (siehe Box) reagiert damit auf steigende Rohstoffkosten. Nach vielen Jahren ohne Veränderung habe die Firma deshalb den empfohlenen Verkaufspreis für das Standard-Heinz-Tomatenketchup erhöht, sagt ein Sprecher vom Geschäftssitz in London zu 20 Minuten. «Selbstverständlich werden die Preise in den Läden von den Einzelhändlern unabhängig festgelegt.»