Glauben an die flache Erde: Flat Earther wehren sich – «Wir sind keine Spinner»

Michael Ebersold, Experte für Gravitation und Astrophysik der Universität Zürich

Die Wissenschaft stellt Theorien auf, leitet daraus Hypothesen ab und testet diese mit Experimenten. Unzählige Effekte können mit der Kugelerde ganz einfach und schlüssig erklärt werden. Eine Theorie der flachen Erde liefert keine konsistente Erklärung dafür.



Zur Erdbewegung: Geschwindigkeit können wir an sich nicht fühlen. Was wir spüren, ist Beschleunigung, das heisst, eine Änderung der Geschwindigkeit, da dabei eine Kraft auf den Körper wirkt. Da die Beschleunigung auf die Erde aber trotz der hohen Geschwindigkeit im Vergleich zu unserer Schwerkraft sehr gering ist, spüren wir nichts. Man könnte Geschwindigkeit auch fühlen, indem man eine Art «Fahrtwind» wahrnimmt. Das ist aber nicht möglich, denn die Erde bewegt sich im luftleeren Raum durch die Galaxie.



Zur Gravitation: Die Erde zieht alle Objekte gleich stark an. Die Kraft ist dabei aber proportional zur Masse des angezogenen Objekts. Ein Vogel kann fliegen, weil seine Flügel so aufgebaut sind, dass ihm die vorbeiströmende Luft einen Auftrieb gibt. Dieser wirkt der Schwerkraft entgegen. Darum kann ein Vogel oder ein Flugzeug auch nicht beliebig schwer sein.