Dreckige Unterhosen mit Flecken sind jetzt ein Modetrend

Stars in Unterhosen sind Alltag

Zunächst fällt das gar nicht auf. Immerhin gilt der Slip seit kurzem als die neue Hose – Beauty-Unternehmerin Kylie Jenner präsentierte ihn in Kombination mit dunklen Strumpfhosen , wenig später machte «The Crown»-Star Emma Corrin das Teil zum Hingucker bei den Filmfestspielen in Venedig. Da sorgt eine Unterhose mehr oder weniger noch nicht für einen Aufschrei in der Modeszene.

Ekel-Zoom

Wieso das alles? «Wenn es um Unterwäsche geht, ist es wie an dem Punkt im Leben, an dem wir gerade stehen: Ist alles beschissen und wir fühlen uns nicht besonders gut», erklärt Chavarria in einem Interview mit dem «Office Magazine». «Wenn wir uns in dieser zerfetzten Unterwäsche zeigen, zeigt das auch unsere Verletzbarkeit.»