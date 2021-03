Von Tieren übertragen : Fledermäuse laut WHO für Corona verantwortlich

Die Weltgesundheitsorganisation hat mit China nach dem Ursprung des Corona-Virus geforscht. Dass das Virus aus einem Labor stammt, erachten sie als sehr unwahrscheinlich.

Image by Simon Berstecher from Pixabay

Experten der WHO erachten es als am wahscheinlichsten, dass das Corona-Virus von einem Tier auf den Menschen übertragen wurde. Sie gehen davon aus, dass es sich um Fledermäuse handelte.

Streit um mögliche Einflussnahme

Vier Szenarien geprüft

Die Presseagentur AP erhielt am Montag aus Diplomatenkreisen eines WHO-Mitgliedsstaats in Genf eine offenbar fast finale Version des Berichts. Ob es an dem Bericht vor seiner Veröffentlichung noch Veränderungen geben wird, war unklar. Der Leiter der WHO-Delegation in Wuhan, Peter Ben Embarek, hatte am Freitag erklärt, der Bericht sei abgeschlossen und stehe vor der Veröffentlichung.