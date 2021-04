Papiliorama in Kerzers FR - Fledermäuse werden isoliert – um sie vor den Menschen zu schützen

Finanzielle Lage des Papilioramas spitzt sich zu

Über die Hälfte der rund 120 Mitarbeiter des Papilioramas befanden sich während der letzten drei Monate in Kurzarbeit. In Bereichen wie der Rezeption oder dem Restaurant habe der Betrieb relativ einfach heruntergefahren werden können, schreibt die Stiftung Papiliorama in einer Mitteilung. «In den lebenden Ausstellungen ist hingegen eine ständige Betreuung und Pflege notwendig. So stand das Tierpflegeteam voll im Einsatz und auch die Gärtner und Techniker waren regelmässig vor Ort.» Während man 2020 dank Betriebsversicherung und Kurzarbeitsentschädigung relativ gut überstanden habe, habe sich die finanzielle Situation im neuen Jahr deutlich zugespitzt, da die letzten Reserven austrockneten. «Vom Jahreshöhepunkt Ostern und den einkommenswichtigen Frühlingsferien konnte das Papiliorama zum zweiten Mal in Folge nicht profitieren.» Die Stiftung hofft nun auf eine Härtefallentschädigung. Auf der Webseite des Tropenzoos werden zudem Spenden erbeten.