Sarnen : Tollwut bei einer Fledermaus nachgewiesen

Gefunden wurde das Tier mit dem Fledermaus-Tollwutvirus in Sarnen im See, wie der zuständige Veterinärdienst am Donnerstag mitteilte. Fledermäuse, die mit Tollwut infiziert sind, werden sehr selten nachgewiesen. Insgesamt waren es seit 1992 fünf Fälle, letztmals wurde eine Fledermaus mit Tollwut im Jahr 2022 im Kanton Bern nachgewiesen. Betroffen waren jeweils seltene Fledermausarten, die nicht wie die häufig vorkommende Zwergfledermaus in bewohnten Gegenden vorkommen.