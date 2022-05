Menüvorgaben: Fleisch-Verzicht der Genfer Sektion fällt bei der Mutterpartei durch

Menüs mit Fleisch sollen für die Grünen-Abgeordneten des Kantons Genf bei Amtsantritt tabu sein. Am Samstag beschloss die Genfer Sektion, dass Vertreterinnen und Vertreter an Versammlungen, Sitzungen, offiziellen Essen und weiteren Veranstaltungen auf Fleisch verzichten, sofern sie diese in der Funktion ihres Amts besuchen. Es gehe nicht darum, Polizei zu spielen, sagt Delphine Klopfenstein Broggini, Präsidentin der Grünen in Genf, zu «Léman bleu». «Die Abgeordneten sollen sich mit ihren Überzeugungen im Einklang fühlen.»