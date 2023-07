USA: Fleischallergie nach Zeckenbiss

Immer mehr Menschen in den USA entwickeln eine Allergie gegen rotes Fleisch. Ein am Donnerstag vom Center for Disease Control and Prevention veröffentlichter Bericht spricht von mehr als 100 000 Menschen, bei denen die Allergie seit 2010 nachgewiesen wurde. Auslöser sind demnach Bisse einer bestimmten Zeckenart. Die Forscher gehen davon aus, dass sogar bis zu 450 000 Amerikaner von der Allergie betroffen seien könnten, ohne es zu wissen. Damit wäre sie die zehnthäufigste Nahrungsmittelallergie in den USA, sagte Scott Commins, Forscher der Universität von North Carolina und Mitverfasser des Berichts.