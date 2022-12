Fleischesser kosten Allgemeinheit drei Mal so viel wie Veganer

Das sagt eine neue Studie, die von der Denkfabrik «Vision Landwirtschaft» in Auftrag gegeben wurde.

Eine Studie, die von der Denkfabrik «Vision Landwirtschaft» in Auftrag gegeben wurde, hat ergeben, dass Menschen, die Fleisch essen, mehr Kosten verursachen als Veganer . Dafür wurden sieben Ernährungsweisen analysiert und wie viele Kosten eine Person, die sich so ernährt, 2020 verursacht hatte.

Die Kosten wurden aufgeteilt in Beiträge des Bundes und externe Kosten. Unter Letzteres fallen Kosten, die durch negative Auswirkungen verursacht werden. Diese werden von der Allgemeinheit getragen.

Ich will nur die Antworten sehen.

Ich will nur die Antworten sehen.

Ich esse einfach, was mir schmeckt.

Ich esse einfach, was mir schmeckt.

Vegan. Ovo-lacto-vegetarisch. Ovo-lacto-pescetarisch. Flexitarisch. Proteinbetont. Fleischbetont. Umweltoptimiert. Ich weiss es nicht. Ich esse einfach, was mir schmeckt. Ich will nur die Antworten sehen.

Gemischte Reaktionen aus der Politik

In Bundesbern werde über die Studie diskutiert. «Das ist eine sehr wichtige Studie, sie zeigt einmal mehr auf, welche eklatanten Fehlanreize wir im Bereich der Agrar- und der Ernährungspolitik haben», sagte Grünen-Nationalrat Kilian Baumann. So werde der klimaschädliche Konsum am stärksten staatlich gefördert.