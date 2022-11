World Vegan Day: Fleischhersteller verlost lebenslangen Speck-Vorrat

Im Rahmen einer Kampagne zum Weltvegantag am 1. November verlost der US-amerikanische Fleischhersteller Oscar Mayer einen lebenslangen Speck-Vorrat. Unter der Bedingung, dass seine Konsumentinnen und Konsumenten es schaffen, einen Tag lang keinen Speck zu essen.

Auch Oscar Mayer selbst nimmt an der Kampagne namens BacOff teil: Das Unternehmen, das zu Kraft Heinz Ketchup gehört, «verzichtet» am World Vegan Day komplett auf Speck, indem es diesen auf Bildern in seinen sozialen Medien verpixelt oder ganz entfernt.