Ein seit September in Berlin vermisster Mann könnte zum Opfer eines Kan­ni­ba­len geworden sein, wie «Bild» und die «Berliner Zeitung» berichten. Die Berliner Staatsanwaltschaft geht entsprechenden Hinweisen nach. Vergangene Woche wurden in einem Waldstück in Berlin-Pankow Knochenteile gefunden. Es handelt sich dabei um die Überreste von Stefan T. – einem seit dem 5. September vermissten 44-jährigen Deutschen.

In diesem Zusammenhang wurde Stefan R. verhaftet. Ein Richter erliess einen Haftbefehl wegen Sexualmordes aus niedrigen Beweggründen gegen den 41-jährigen Deutschen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Der Verdächtige arbeitete nach eigenen Angaben im Internet seit 2015 als Sekundarschullehrer für Mathe und Chemie. Zuvor war er als Redakteur bei einem Buchverlag tätig gewesen.

Gefundener Knochen war komplett fleischlos

Das 44-jährige Opfer war nach Angaben der Polizei als Monteur im Hochleitungsbau tätig. Es hatte seine Wohngemeinschaft in Berlin kurz vor Mitternacht verlassen und blieb zunächst spurlos verschwunden, wie es in einer Mitteilung vom Oktober hiess. Später meldeten seine WG-Mitbewohner ihn als vermisst.

Ein Spaziergänger fand am 8. November in einem Park in der Nähe der Schönerlinder Chaussee in Berlin-Pankow einen Beinknochen. «Aufgrund des gefundenen Knochens, der komplett fleischlos war, und weiterer Indizien vermuten wir stark, dass Stefan T. das Opfer eines Kannibalen wurde», sagt ein Polizeibeamter zu «Bild».