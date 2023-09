Aus von Hansi Flick: Julian Nagelsmann bereits kontaktiert

Eine wilde Woche beim Deutschen Fussball-Bund (DFB): Am Sonntag wurde Hansi Flick als deutscher Nationaltrainer entlassen, am Dienstag sorgte Interimstrainer und Sportdirektor Rudi Völler gegen Frankreich für das Ende der Sieglos-Serie – und nun soll bereits die neue Lösung in den Startlöchern stehen. Dies zumindest schreibt am Donnerstagmorgen die Bild. So soll der Berater des im März bei Bayern freigestellten Julian Nagelsmann bereits von der DFB-Führung kontaktiert worden sein. «Sport 1» hatte ebenfalls vom Kontakt zwischen dem 36-Jährigen und Völler berichtet.