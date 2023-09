Flick-Nachfolger: Wird ein 36-Jähriger neuer Trainer von Deutschland? 

Bayern gibt Nagelsmann frei

Experten-Schelte für Trainer und Team

Die erneute Schmach der deutschen Nationalmannschaft bei der Peinlich-Pleite gegen Japan (1:4) besiegelte das Aus von Bundestrainer Hansi Flick. Kein Wunder, hagelte es für die DFB-Elf dabei auch vielerorts grosse Kritik. In der Kult-Talkshow «Doppelpass» nahm Ex-Europameister Mario Basler am Sonntag die Spieler in die Pflicht und meinte: Natürlich ist der Trainer immer mitverantwortlich für diese Mannschaft, aber wenn du elf Blinde auf dem Platz hast, was soll denn ein Trainer dann machen?», sagte Basler polemisch. BVB-Star Emre Can nannte er «arrogant und völlig überheblich», den neuen Captain Ilkay Gündogan habe er «die letzten 15 Spiele in der Nationalmannschaft gar nicht gesehen». Experten-Kollege Stefan Effenberg widersprach Basler und meinte: «Elf Blinde sind das nicht». Viel eher sei der Trainer zu hinterfragen, der für Aufstellung, Einstellung und Taktik verantwortlich wäre, so der frühere Bayern-Profi.

Magath und van Gaal schielen auf DFB-Posten

Kritik an Verbands-Kommunikation

Der Zeitpunkt der Flick-Entlassung sorgte in Deutschland ebenfalls für hitzige Diskussionen. Mitten in der Schlussphase des Basketball-WM-Finals, den Deutschland gegen Serbien gewann, veröffentliche der DFB die Medienmitteilung. Ein Unding findet TV-Kommentator Frank Buschmann: «Nichts beschreibt den Mist im deutschen Fussball besser als dieses Timing. Das ist so erbärmlich!», wettert Buschmann. Auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser nervt sich. «Das hat mich auch geärgert. Es war ein so schöner Moment am Sonntag, den wollte man einfach nur geniessen», meint sie und fügt an: «Da war die Meldung nicht ganz so glücklich an der Stelle». Kommunikativ zum PR-Desaster geriet beim DFB auch die Doku «All or nothing», die der Verband während der aus deutscher Sicht enttäuschenden WM in Katar drehen liess. Ausgerechnet vor den wichtigen Testspielen gegen Japan und Frankreich publizierte Amazon die Doku, in der insbesondere Hansi Flick in einigen Passagen unvorteilhaft dargestellt wird.