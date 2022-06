Engi GL : Fliege im Gesicht – Autofahrer kracht in Mauer und Leitplanke

Am Donnerstagabend war ein 23-jähriger Lenker auf der Sernftalstrasse von Elm her in Richtung Schwanden in Engi GL unterwegs. Während der Fahrt flog ihm eine Fliege ins Gesicht, worauf der 23-Jährige mit seinem Auto verunfallte.