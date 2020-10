Ein Zeichen? : Fliege will nicht von Mike Pence lassen

Auch uns hat sie während der TV-Debatte etwas abgelenkt: Die fette Fliege, die auf Vizepräsident Mike Pence’ stahlgrauem Haar erst recht herausstach.

Klar, dass Twitter am durchdrehen – schon gibts #Fly2020 - und die Häme bei manchen riesig ist.

«Fly will vote»

Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, instrumentalisierte die Fliege umgehend für seinen und Harris› Wahlkampf. Er verbreitete auf Twitter einen Link zu einer Webseite mit der Adresse flywillvote.com (auf Deutsch in etwa: Fliege wird wählen), die zur Seite iwillvote.com weiterleitet (Ich werde wählen). Dort werden Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgefordert. Biden verbreitete auch ein Bild von sich mit einer Fliegenklatsche, in der Unterstützer um eine Spende in Höhe von fünf Dollar gebeten werden.