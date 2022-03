Champions-League-Konferenz – Hattrick nach 23 Minuten! Lewandowski-Show gegen Salzburg

Bayern – Salzburg: Nun kommt auch der Münchner in den Reihen von Salzburg zur ersten guten Möglichkeit. Adeyemi kommt beinahe zum frühen Führungstreffer. Sein Schuss wird im letzten Moment von Süle zum Eckball geklärt. Super Beginn hier in München. So darfs weitergehen. Wenn du dein Bier noch holen muss, geh jetzt. Sonst verpasst du gleich noch was.