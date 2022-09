Spuckattacke im McDonald’s: Fliegende Burger und Teebeutel – diese Horrorstorys habt ihr im Service erlebt

20 Minuten wollte wissen, was Leserinnen und Leser in der Gastrobranche schon alles erlebt haben.

Eine junge Frau spuckte im McDonald’s in Solothurn eine Mitarbeiterin an.

Die Spuckattacke auf eine Serviceangestellte im McDonald’s in Solothurn bewegt die Schweiz. Zahlreiche Leserinnen und Leser drücken ihre Solidarität mit der Mitarbeiterin aus. «Das hast du gut gemacht», schreibt eine Userin auf Instagram an die Adresse der Mitarbeiterin. Eine andere: «Jemanden anzuspucken ist einfach nur ein respektloses Verhalten.»

McDonald’s hat sich auf Anfrage von 20 Minuten generell zum Verhältnis von Gästen und Mitarbeitenden geäussert: «In den Restaurants von McDonald’s in der Schweiz gehen täglich rund 300’000 Gäste ein und aus, weswegen gegenseitiger Respekt von grosser Bedeutung für das Miteinander bei McDonald’s ist. So wie wir diesen Wert gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden und gegenüber unseren Gästen leben, wünschen wir uns auch von unseren Gästen, dass sie bei ihrem Restaurantbesuch einen respektvollen Umgang mit unseren Mitarbeitenden pflegen.»

Kaugummis in der Speisekarte, angeworfene Teebeutel

Dass das sowohl bei McDonald’s als auch bei anderen Restaurationsbetrieben keineswegs selbstverständlich ist, zeigt ein Aufruf von 20 Minuten. Zahlreiche Leserinnen und Leser, die selber im Service arbeiten, schildern ihre Erlebnisse. «Manchmal kleben Kundinnen und Kunden Kaugummis in die Speisekarte und veranstalten eine Riesensauerei. Einer pinkelte immer wieder in den WC-Bürstenhalter», schreibt eine Leserin.

Die Spuckattacke ereignete sich am Montagmittag in Solothurn.

«Weil ich seinen Tee nicht ‹richtig› zubereitet hatte, warf mir ein Stammgast den noch heissen Teebeutel an», berichtet N.H. (26). «Er schrie mich an, das sei eine Frechheit, der Tee sei so nie und nimmer trinkbar. Ich war völlig perplex.» N.Z. (20) schreibt: «Ich bin noch in der Lehre. Einmal kippte mir ein Gast ein Glas Rotwein an, weil das Essen nicht gut gewesen sei.»