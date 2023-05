Berlin: Fliegende Torten und Nackt-Proteste an Volkswagen-Hauptversammlung

Auch Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch musste in Deckung gehen.

Die Aktivisten werfen dem Konzern vor, in der chinesischen Provinz Xinjiang zur Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren beizutragen.

Die Proteste richten sich gegen die Produktion in der chinesischen Provinz Xinjiang und die Produktion von Verbrennermotoren.

Ein Bündnis verschiedener Gruppen, darunter Letzte Generation und Scientist Rebellion störte die Volkswagen-Hauptversammlung in Berlin.

Klimaaktivisten haben die Volkswagen-Hauptversammlung am Mittwoch in Berlin gestört. Ein Tortenwurf verfehlte knapp den Porsche-Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Porsche und eine Aktivistin entblösste sich und unterbrach so die Rede von VW-Chef Oliver Blume, wie ein AFP-Reporter berichtete.