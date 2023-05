Ostschweiz: Kurioser Heissluftballon gesichtet

Am Wochenende war ein kurioser Heissluftballon in der Ostschweiz unterwegs. Dieser machte auf Facebook schnell die Runde. Userinnen und User stehen vor einem Rätsel.

1 / 8 Dieser Heissluftballon war am Auffahrtswochenende in der Ostschweiz unterwegs. Facebook Der Ballon war unter anderem in Bischofszell, Uzwil und Niederbüren zu sehen. Facebook Auffallend ist vor allem der untere Teil des Ballonkorbs. Facebook

Darum gehts Am Wochenende fuhr ein spezieller Heissluftballon über die Ostschweiz.

Userinnen und User von Facebook rätseln, worum es sich handelt.

Wer am Wochenende im Kanton St. Gallen oder Thurgau unterwegs war und zum Himmel schaute, könnte eine kuriose Entdeckung gemacht haben. Ein mysteriöser Ballon war über den Dächern der Ostschweiz unterwegs. Userinnen und User rätseln in den sozialen Medien, was es mit dem Heissluftballon auf sich hat. Sarah Grubenmann aus Niederbüren SG konnte das Rätsel lösen.

Am Freitagmorgen, als Grubenmann aus dem Haus ging, bemerkte sie ein ungewöhnliches Objekt am Himmel. «Ich habe meinen Mann gerufen, da ich nicht wusste, was es ist», erzählt Grubenmann. Sie fragte sich, ob es eine Wetterstation sei: «Von weitem konnte ich den Korb nicht sehen und war etwas verwirrt.» Die St. Gallerin fotografierte den Ballon und fuhr zur Arbeit.

«Noch nie gesehen»

Im Büro erzählte sie einer Mitarbeiterin davon. Folgend nahmen sie das Foto genauer unter die Lupe. «Beim hineinzoomen konnte ich den Namen einer Firma erkennen», erzählt Grubenmann. Sie googelte den Firmennamen und fand heraus, dass es sich dabei um einen Werkzeughersteller handle. «Dann hat es Klick gemacht. Ich merkte, dass es ein Heissluftballon in Form eines Schraubenziehers ist», sagt Grubenmann lachend.

Weiter erzählt sie: «Vor allem der untere Teil des Ballons hat mich verwirrt.» Zuvor habe sie noch nie einen solchen Heissluftballon gesehen. «Ich kannte nur die herkömmlichen Runden mit Werbung», sagt Grubenmann abschliessend.

«Dachte zuerst, es sei ein Tampon»

Kurz darauf hat die St. Gallerin den Post auf Facebook gesehen – auch dort sorgte der Ballon für Gesprächsstoff. So kommentiert eine Userin: «Ich bin ehrlich, ich dachte zuerst, es sei ein Tampon.» Mit diesem Gedanken war sie nicht allein – ein Mann kommentiert: «Ich dachte, es fliegt ein Tampon in Bischofszell.»

Eine andere Frau meint sogar, die Firma müsse die Wahl der Heissluftballonform nochmals überdenken. Obwohl die Werbung zu funktionieren scheint – der Ballon gibt zu reden. Ausserdem konnte er einige zum Schmunzeln bringen. 20 Minuten fragte einen der Ballonfahrer an, dieser wollte sich jedoch nicht weiter zum Thema äussern.

Weitere kuriose Flugobjekte

Der Schraubenzieher ist nicht der erste Ballon in Spezialform, der über die Ostschweiz zieht. 2017 sorgte eine «Handy»-Spülmittelflasche für Aufsehen. Die «Flasche» schwebte in Romanshorn TG nur wenige Meter über den Häusern und brachte Einwohnerinnen und Einwohner zum Staunen.

Vor einem weiteren Rätsel standen Leute aus Winterthur vor gut einem Jahr. Damals tauchte ein seltsames Objekt am Himmel auf. Mehrere Leserinnen und Leser knipsten ein Foto und versuchten herauszufinden, was es mit dem unbekannten Objekt auf sich hat. Einige Stunden später scheint das Rätsel gelöst – ein Kind habe einen Ballon in Balgach SG fliegen lassen. Dieser soll seinen Weg über 80 Kilometer nach Winterthur gefunden haben.

Bist du schon einmal Heissluftballon gefahren? Ja, schon mehrmals. Ja, einmal. Nein, aber möchte ich einmal. Nein, ich habe Höhenangst. Nein, finde ich langweilig.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb