Fliegt Cristiano Ronaldo raus? Bei Manchester United herrscht Chaos

Darum gehts Mit Eric ten Hag hat ManUnited auf diese Saison hin einen neuen Trainer.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt steht der neue Coach in der Kritik.

Ein schlechter Saisonstart muss aber nicht immer Unheil bedeuten.

Um Cristiano Ronaldo gibt es wilde Gerüchte.

Eric ten Hag ist Historisches gelungen. Für den neuen ManUnited-Trainer leider nichts Positives. Er ist der erste Coach seit James West, im Amt von 1900 bis 1903, der seine ersten beiden Pflichtspiele verloren hat. West stieg am Ende der Saison mit den Red Devils ab. Ob ten Hag ein ähnliches Schicksal ereilen wird, ist schwer vorstellbar. Zwischen den beiden Spielzeiten liegen mehr als hundert Jahre, darum ist ein Vergleich eher schwierig. Als Manchester United 1992 das letzte Mal zwei Spiele zum Saisonstart verlor, wurde der Verein mit Trainer Alex Ferguson am Ende der Saison Meister.

Nun ist man jedoch beim englischen Rekordmeister seit bald zehn Jahren auf der Suche nach einem Trainer, der in die riesigen Fussstapfen von Sir Alex Ferguson treten kann. In seiner letzten Saison 2013 mit den Red Devils holte der Schotte seinen 13. Meistertitel – bis heute der Letzte. Sein Landsmann und Nachfolger David Moyes konnte die hohen Erwartungen an ihn nicht erfüllen. Seine erste Partie gewann er zwar und bei der Heimpremiere schaute ein 0:0 gegen Chelsea raus, am Ende landete ManUnited aber auf Platz 7.

Guter Saisonstart, mässige Platzierung

Nach zwei Spielzeiten musste Moyes seine Segel in Manchester streichen. Auf die neue Spielzeit wurde Louis van Gaal als Trainer vorgestellt. Der Niederländer konnte mit zwei Siegen in seine erste Saison als ManUnited-Coach einsteigen. Am Ende reichte es für Platz 5.

Nach zwei durchschnittlichen Jahren musste aber auch van Gaal seinen Posten räumen. Ein weiterer Star-Trainer sollte die Red Devils wieder auf die Erfolgsspur führen. José Mourinho übernahm nach Chelsea seinen zweiten englischen Club. Der Portugiese startete erfolgversprechend mit drei Siegen. Ende Saison verpasste man die Champions League und reihte sich auf Platz sechs ein.

Ein Europa-League-Sieg, sowie ein zweiter Platz in seiner zweiten Saison sind die Erfolge von Mourinho während seiner Zeit in Nordengland. Auf den Portugiesen folgte eine echte ManUnited-Legende auf der Trainerbank. Ole Gunnar Solskjær, der sich mit seinem Tor in der Nachspielzeit im Champions-League-Final 1999 in Manchester unsterblich gemacht hat, konnte sich drei Jahre im Amt halten. Der Norweger startet mit sechs Siegen am Stück in seine Amtszeit. Als Übergangslösung nach der Entlassung von Solskjær wurde Ralf Rangnick eingestellt. Der Deutsche machte auf die vielen Missstände im Verein aufmerksam, wirklich glauben wollte ihm aber keiner.

Rauswurf oder nicht?

Mit dem bisher schlechten Transferfenster und den zwei Niederlagen werden diese Probleme offensichtlich und sorgen für viel Unruhe im Verein. Als Protest gegen die amerikanischen Besitzer wollen die Fans im Kracher-Duell mit dem FC Liverpool nicht ins Stadion gehen. Die Supporter sind mit dem Führungsstil der Besitzer-Familie Glazer nicht zufrieden. Ein weiteres Problem, das ten Hag in den nächsten Tagen lösen muss, ist die Personalie Cristiano Ronaldo.

Der Portugiese will den Verein verlassen, findet aber keinen neuen Club. Hinzu kommt nun: Wie Sky am Sonntag berichtet, sollen die Verantwortlichen mit dem Verhalten des Superstars nicht zufrieden sein. Er sei ein Problem für die Mannschaft. Aus diesem Grund soll ihm sogar der Rauswurf drohen. Mehrere Spieler dürfte das wohl sogar freuen. So berichtete zuletzt die «Sun», dass mehrere Stars die Nase voll vom 37-Jährigen hätten. Doch am Montag dementiert der Sender die Meldung. United habe klargestellt, dass man nicht über einen Rauswurf des Portugiesen diskutiere und ihn behalten wolle.

ManUnited wird verhöhnt

Die Unruhe, sie ist also riesig. Das ist auch in der Presse zu merken, so wird der Verein von allen Seiten auseinandergenommen. Und ManUnited-Legende und TV-Experte Gary Neville fasste die erste Halbzeit, in der Ronaldo und Co. vier Tore eingefangen haben, wie folgt zusammen: «Ich schaue seit 42 Jahren United-Spiele und das waren die schlechtesten 45 Minuten, die ich je gesehen habe.»