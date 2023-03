Uefa diskutiert über Ausschluss von Belarus

Am Samstagabend um 18 Uhr trifft die Schweizer Nati in Novi Sad (Serbien) zum Auftakt der EM-Quali auf Belarus. Der Nachbarstaat von Russland darf aufgrund des russischen Angriffskriegs nicht im eigenen Land spielen – also wurde Serbien als neutraler Austragungsort gewählt .

Doch hat das Spiel am Ende gar keine Bedeutung? Gut möglich: Wie die «Sportschau» berichtet, will die Uefa nämlich über den Ausschluss von Belarus beraten. Dies geht aus einem Schreiben des Verbands an mehr als 100 Mitglieder des EU-Parlaments hervor. Darin heisst es: «Es ist seit Langem die Absicht der Uefa, die Situation von Belarus bei der kommenden Sitzung unseres Exekutivkomitees zu erörtern.» Die Sportschau weiss: Es soll konkret um die Suspendierung von Teams aus Belarus gehen.

Politik mit offenem Brief

Die nächste Uefa-Sitzung findet am 4. April in Lissabon statt. Doch warum wurde das EU-Parlament überhaupt angeschrieben? Der Grund ist einfach: Zahlreiche Politiker und Politikerinnen hatten in einem Brief an die Uefa den Ausschluss der Belarussen gefordert. Darin hiess es: «Die Tatsache, dass die belarussische Nationalmannschaft an der Europameisterschaft teilnimmt, wird später von (Präsident) Lukaschenko und seinem Propagandateam genutzt, um zu beweisen, dass er in der internationalen Gemeinschaft wohl anerkannt ist.»