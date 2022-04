Alina Kabajewa: Flieht sie aus der Schweiz? Putins Geliebte in Moskau gesichtet

Hat sie den gleichen Schönheitschirurgen wie Putin?

Bilder ihres seltenen Auftritts an der Öffentlichkeit scheinen zu beweisen, dass sie sich in der Zwischenzeit mit Botox und Fillern behandeln liess. Die «Daily Mail» spekuliert sogar, sie könne den gleichen Schönheitschirurgen wie Wladimir Putin benutzt haben. Der russische «Cosmopolitan» schreibt zu ihrem Aussehen: «Etwas hat sich total in Kabajewas Gesicht verändert. Die legendäre Athletin war auffällig hübscher». Die Zeitschrift bezeichnet sie zudem als «eine der mysteriösesten und geheimnisvollsten Frauen Russlands».

Wie die «Daily Mail» berichtet, hatte die Ex-Sportlerin eine Probe von Turnerinnen im Vorfeld des Wohltätigkeitsevents «Alina Festival» am Samstag in der VTB Arena der Hauptstadt besucht. Eine TV-Version von Kabajewas Fest werde am Vorabend des russischen 9. Mai, dem Tag des Sieges zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs, ausgestrahlt.