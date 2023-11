Flims: Horrende Parkgebühr geht viral

Im Video siehst du den Betrag, den der Snowboarder angeblich bezahlen musste. 20min

Ein Snowboarder aus Graubünden teilte auf Instagram ein Video eines Parkautomaten, der einen horrenden Betrag zeigte. Angeblich parkierte er sein Auto von Mitte Juli bis Ende Oktober im Parkhaus des Stenna Centers in Flims GR. Die totalen Parkgebühren am Schluss: 13’348 Franken. «Das passiert, wenn du drei Monate am Stück am falschen Ort im Flims Stenna Center parkierst», schreibt der Snowboarder zum Clip und versieht das Video mit den Hashtags «I’m fucked».

Das Video ging viral, viele Kommentare rätseln, warum die Parkgebühren so hoch sein könnten. Andere geben dem Snowboarder Tipps, wie er die Gebühren umgehen könnte. «Drücke einfach den ‹Ticket verloren›-Knopf», kommentiert ein User. Ein anderer Nutzer empfiehlt dem Bündner, statt das Parkticket zu bezahlen, einfach ein neues Auto zu kaufen. «Es ist billiger, einfach die Barriere zu rammen und für die Reparaturen zu bezahlen», scherzt ein weiterer User.

Im Parkhaus wurden niemandem 13’000 Franken verrechnet

Doch kann es tatsächlich sein, dass drei Monate parkieren dermassen viel kostet? Laut dem Stenna Center in Flims GR ist dies unmöglich. «Wir haben abgeklärt, ob sich der Vorfall wie im Video abgespielt hat und ob am 23. Oktober jemandem ein Betrag von 13’000 Franken verrechnet wurde», sagt eine Mediensprecherin des Stenna Centers auf Anfrage von 20 Minuten. Die Abklärungen hätten ergeben, dass weder ein Betrag in dieser Höhe noch eine 50-Franken-Buchung eines verloren gegangenen Parktickets einging.

Video nachgestellt

Wie kann es also sein, dass dem Snowboarder über 13’000 Franken angezeigt wurden? «Wurde jedoch zum Beispiel ein altes, seit mehreren Monaten abgelaufenes Ticket in den Automaten eingeführt, zeigte dieser den akkumulierten und entsprechend hohen Betrag an», so die Mediensprecherin. Diese Option sei aber inzwischen deaktiviert worden. «Wir gehen deshalb davon aus, dass es sich bei diesem Video um einen Scherz handelt», sagt die Mediensprecherin. Wäre das Auto tatsächlich für über hundert Tage im Stenna Center parkiert worden – wie angeblich im Video –, wäre das Total der Parksumme lediglich 3032.80 gewesen.

Auch 20 Minuten hat zusammen mit dem Hausabwart des Centers den Trick mit einem alten Parkticket ausprobiert. Wie schon im Video des Bündner Snowboarders wurde genau derselbe Betrag von über 13’000 Franken angezeigt. Wie genau dies aussieht, siehst du im Video:

Hier siehst du den gleichen Trick mit dem alten Parkticket wie im Instagram-Video. 20min/Tim Rütsche

So kommt der Betrag auf dem Display zustande

«Der Mann im Instagram-Video muss irgendwie an ein altes, unbezahltes Ticket gelangt sein und dieses eingescannt haben. So hat er wohl diesen Betrag erzielt und so das Video gefilmt», erklärt der Hausabwart.

Somit muss sich der Bündner Snowboarder also tatsächlich einen Scherz erlaubt haben. Auf Anfrage von 20 Minuten äussert sich der Snowboarder selbst aber nicht zu seinem Video, welches auf Instagram inzwischen schon 1,6 Millionen Aufrufe hat.

