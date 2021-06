Flip Flops mit Absatz sind der Sommerschuh 2021

Und immer wieder grüsst der Y2K-Trend: Jetzt sind es Flip Flops mit Absatz, die wieder en vogue sind. Auf Englisch werden die Schuhe gerne «Thong Heels» genannt, «Thong» bedeutet so viel wie Riemen (und ist auch das englische Wort für «Tanga», ha!). Thong Heels klingt unserer Meinung nach ein bisschen trendiger als Flip Flops – angelehnt an das Geräusch, das die Schuhe beim Laufen machen.

In den späten 90ern und den frühen 2000er Jahren waren es Ikonen wie Paris Hilton und Nicole Richie, die sich in Thong Heels zeigten. Später bescherte Kim Kardashian den Schuhen das grosse Comeback. Heute sehen wir die Flip Flops an den Füssen verschiedenster Influencerinnen auf unseren Insta-Feeds.