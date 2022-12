Datingportale: Zürcher Start-up arrangiert für dich Dates auf Tinder

Da das Chatten vielen allerdings viel Zeit raubt, bietet ein Zürcher Start-up nun einen Ghostwriter-Service an.

Rund vier Dates pro Monat soll der Matchmaker der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber organisieren können – so das Versprechen der Firma.

Das Zürcher Start-up «Tinderio» bietet einen Ghostwriter-Service für Datingprofile an.

Auf der Website der Firma wird das Prozedere erklärt: Auf dem Plan steht zunächst ein 60-minütiges Gespräch mit dem «persönlichen Matchmaker». Dort sollen die Ziele, Interessen und der Schreibstil des Auftraggebers oder der Auftraggeberin evaluiert werden. «Du wählst den Stil aus, der am besten zu deiner Persönlichkeit passt, damit wir mit dem ersten Profil, das wir dir präsentieren, gleich loslegen können», schreibt das Unternehmen.

Sobald die Kriterien der «Wunschkandidatinnen» oder «Wunschkandidaten» angegeben wurden, macht sich der Ghostwriter an die Arbeit: Vier oder mehr Dates pro Monat sollen so möglich sein. Die Firma richtet sich auf der Website vor allem an Männer: «Die richtige Frau auf eigene Faust zu treffen, erfordert jede Woche stundenlange persönliche Bemühungen. Singles auf Dating-Apps verbringen durchschnittlich zwölf Stunden pro Woche mit Swipen, Chatten und dem Versuch, ein Date zu vereinbaren.»