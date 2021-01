Aufstieg Jungfraumassiv : Flitterwochen-Film lässt in die Schweiz von 1938 blicken

Ein frisch vermähltes Ehepaar aus den Niederlanden verweilte 1938 während ihrer Hochzeitsreise im Berner Oberland. Ihre Abenteuer hielten sie auch auf Film fest. Ein Blick in eine andere Zeit.

Johan Willem Wagenaar und Johanna Elisabeth Hijmans van den Bergh stiegen nach ihrem Hochzeitsessen am 30. Juni 1938 in den Nachtzug nach Basel. Das Paar aus Utrecht verbrachte seine Flitterwochen im Berner Oberland. Der Arzt und die Juristin nächtigten auf der Grimmalp und in Wengen und bestiegen gar das Jungfraumassiv. Mit Kreuzhacken, Schneebrillen und Seilen bestiegen sie gemeinsam mit zwei lokalen Bergsteigern den schneebedeckten Berg. Seine Reise hielt das Paar auf 8-Milimeter-Film fest. Insgesamt sechs Minuten Filmmaterial in guter Qualität sind heute noch existent (unten im Video die Originalaufnahmen).