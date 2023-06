YB- und Nati-Star: Christian Fassnacht hat geheiratet

Ohne Christian Fassnacht, der am Samstag seine Freundin Jennifer geheiratet hat.

Nach dem Meistertitel und Cupsieg hat YB-Flügel Christian Fassnacht schon wieder Grund zum Feiern. Der 29-Jährige hat am vergangenen Samstag seine Freundin Jennifer geheiratet. Das Jawort haben sich die beiden ausgerechnet im Tessin gegeben – also dort, wo sich seine Nati-Kollegen auf die beiden EM-Quali-Spiele gegen Andorra und Rumänien vorbereiten. Auf Instagram schreibt Fassnacht zu Fotos der Hochzeit: «Für immer eins. Der mit Abstand schönste und wichtigste Tag in unserem Leben.»