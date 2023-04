DSDS-Finale: Flitzer stürmt die Bühne

Bei ihm hat jeder Ton gesessen: Sem Eisinger aus Frankfurt am Main ist Deutschlands neuer «Superstar». Der 29-Jährige setzte sich in der dritten und letzten Live-Show von «Deutschland sucht den Superstar» am Samstag gegen Monika Gajek (21), Kiyan Yousefbeik (25) und den Schweizer Lorent Berisha (19) durch. Im Finale sang Eisinger seinen ersten eigenen Song «Don’t Let Me Go», den er seinem vor Kurzem gestorbenen Vater widmete, erstmals auf grosser Bühne.